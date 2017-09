Bjorli får klatrepark

Nyheter

Den planlagte klatreparken i fjellbygda har møtt motstand, men tirsdag kom meldingen om at Fylkesmannen i Oppland har trukket sin innsigelse. Parken skal koste seks milloner kroner og kan ta imot 13.000 besøkende i året.

– Byggingen begynner i morgen, sier en glad Aslak Enstad til avisa Vigga.

Klatreparker inneholder ulike klatreruter i trær, mulighet for å balansere på liner eller forsere hindre.

Områdene som var satt av til ballbinge og skøytebane er tatt ut av planen, men Enstad sider de kan finne areal til dette et annet sted.

Klatreparken, som skal ligge i Bjorlivollen, er et samarbeid med Høyt og Lavt AS, som står bak 11 liknende parker over hele landet.