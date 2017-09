ÅRIM vil hente søpla i Vestnes selv

Nyheter

Avfallselskapet RenoNorden ble mandag kveld meldt konkurs. Dette rammer søppelhentingen i 134 kommuner rundt om i landet og ville også ha rammet de fleste kommunene i Romsdal om ikke RIR selv hadde tatt over driften 1. september.

Vestnes og Sandøy kommuner har imidlertid ikke avtale med RIR, men tilsvarende selskap i Ålesund. Ålesundregionens Interkommunale Miljøselskap IKS (ÅRIM) hadde frem til tirsdag avtale med RenoNorden om henting av restavfall og papir i 12 kommuner. Nå må selskapet finne en ny løsning for sine kunder.

- Tirsdag går som normalt

- Dagen i dag går som normalt. De ansatte i RenoNorden har møtt til arbeid som vanlig. Konkursen er meldt inn i dag, så vi er veldig spent på hva som skjer de neste dagene. Vi planlegger å ta fatt på det selv, litt på samme måte som RIR har gjort. Da ønsker vi å ta over regien på bilene, ansatte og innhenting av avfall, forteller kommunikasjonssjef Ingeborg Ukkelberg til Rbnett.

- RIR har tatt over på lengre sikt, mens vi i førsteomgang ser på det som en midlertidig løsning.

Kan få mindre problem

ÅRIM har hatt kontrakt med RenoNorden siden januar 2013 og den skulle løpt til 2019 om selskapet ikke gikk konkurs.

- ÅRIM kommer nå til å ta over i egenregi inntil videre. Hva vi gjør på lengre sikt må vi komme tilbake til.

- Per i dag er det altså vanlig innhenting og vi regner med at overgangen skal gå greit for seg, men er forberedt på at det kan komme noen utfordringer. Vi regner med at vi kan få noen problemer knyttet til henting av avfall, men har ikke grunn til å tro at det vil bli omfattende problemer, sier Ukkelberg.

- Vil overgangen til innhenting i deres regi påvirke distriktene mer enn Ålesund?

- Egentlig ikke. Vi har hatt en leverandør, RenoNorden, som har kjørt for oss i Vestnes og 11 andre kommuner. Vi har hatt to ansatte i Vestnes, som vi ønsker skal fortsette hos oss. De er kjent med rutene og forholdene i Vestnes.

Miljøstasjon som normalt

Vestnes Renovasjon AS samarbeider med ÅRIM og blir dermed også berørt av konkursen. Driftsjef Richard Lenning tror imidlertid ikke det vil påvirke den daglige driften.

- Jeg vet ikke sikkert, men tror ikke det. Jeg tror ÅRIM vil fortsette driften som normalt.

Vestnes Renovasjon driver blant annet miljøstasjonen i Vestnes. Ukkelberg forsikrer at driften på miljøstasjonen ikke vil bli påvirket.