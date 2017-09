Spesialenheten er fornøyd med Jensen-dommen

Nyheter

– Spesialenheten er tilfreds med at vi har fått en domfellelse i tråd med tiltalen, sier aktor Guro Glærum Kleppe til NTB.

Mandag ble Eirik Jensen dømt for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj.

Det var på forhånd spekulert i at en frifinnelse av Jensen ville ført til en alvorlig ripe i lakken for Spesialenheten, men Kleppe ønsker ikke å utdype om hun er lettet over utfallet av saken.

– Dette er en alvorlig straffesak, hvor jeg har hatt en profesjonell rolle, sier hun.

Kleppe er forberedt på at Jensen kan komme til å anke saken.

– Det er vi. Det må man være i slike saker, sier hun.