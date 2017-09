Politiet etterlyser vitner ved Bunnpris

Nyheter

Det sier operasjonsleder Frode Gjøsund til Rbnett søndag ettermiddag, om hendelsen der ei kvinne ble slått ned av en syklist på Fuglset lørdag i 13-tida.

Politiet rykket ut til stedet der voldsepisoden hadde funnet sted, på parkeringsplassen utenfor Bunnpris. Saka ble anmeldt søndag.

Søndag ettermiddag hadde ikke politiet identiteten til gjerningspersonen. Derfor ønsker de å snakke med vitner:

– På en formiddag utenfor en stor matbutikk vil jeg tro flere har sett det som som skjedde.

Kvinnen som ble slått ned, har snakket med politiet både lørdag og søndag.

Ber mannen melde seg

Gjøsund oppfordrer syklisten til å melde seg sjøl:

– Da får han forklare saken ut fra sitt ståsted, sier han.

I helga har saka vært etterforsket ved Molde politistasjon. Jourhavende jurist i Ålesund var per i går ettermiddag ikke brakt inn i saka.

– Hvor alvorlig ser dere på dette?

– Dette ser vi alvorlig på. Én ting er at det kan oppstå uenighet i trafikken. Her var det visst syklisten som mente bilen hadde vært for nær i en forbikjøring. Noe helt annet er det å gå til angrep på ei kvinne i en bil, med to veldig små barn til stede, sier Gjøsund.

Har overvåkningsbilder

Bunnpris har bilder av hendelsen på overvåkningsvideo.

– Men kvaliteten er ikke så bra at vi greier å peke ut gjerningsmann. Men det jobber vi videre med, sier Gjøsund.