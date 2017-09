Gjermund Cappelen funnet skyldig i hasjinnførsel

Nyheter

Opplesingen av dommen mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen pågår i Oslo tingrett.

Retten slår fast at Cappelen har handlet forsettlig. Senere vil retten ta stilling til om det foreligger særlig skjerpende omstendigheter. Straffeutmåling kommer mot slutten av den fire timer lange opplesingen.

Dommeren gikk gjennom beslag av narkotika, hvor de kom inn på kodespråk.

Retten finner det bevist at Cappelen snakker sant om sin egen narkotikavirksomhet, ifølge dommer Sven Olav Solberg. Retten mener også at kodespråket knyttes til virksomheten.

Blant annet skal «kommunen» i meldinger mellom Cappelen og de andre narkotiltalte ha vært transportøren. Det samme skal ordet «håndverker» ha betydd. Ord som «byggeprosjektet» skal ha betegnet narkotikavirksomheten.

Retten viser også til at Cappelens forklaring understøttes av andre forhold. Ved tre tilfeller ble narkotikaen oppdaget av tollere. Dessuten legger retten vekt på andre kontrollerbare opplysninger, som at det kan dokumenteres at Cappelen reiste hyppig til Amsterdam, Spania og Tyskland. Han hadde et betydelig økonomisk overforbruk og store aksjeinvesteringer.