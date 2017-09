Enstemmig dom mot Jensen og Cappelen

Nyheter

– Dommen er enstemmig, opplyste dommer Kim Heger da retten var satt mandag.

Det er knyttet svært stor spenning til hva dommerne vil komme fram til. Det er anslått at opplesningen av den 105 sider lange dommen vil ta omkring fire timer.

Begge de tiltalte kom til rettssal 250 i Oslo tinghus få minutter før opplesningen startet og satte seg på sine «faste» plasser. Eirik Jensen var tydelig preget av spenningen, og ønsket ikke å snakke med pressen. Han har hele tiden hevdet sin uskyld i saken, som er norgeshistoriens mest alvorlige tiltale reist mot en politimann.

Cappelen lot seg derimot intervjue i minuttene før dommer Kim Heger og de to meddommerne kom inn.

Eirik Jensen var kjent som en spydspiss i kampen mot organisert kriminalitet før Gjermund Cappelen i avhør i januar 2014 hevdet at han i årevis hadde samarbeidet med politimannen om innførsel av tonnevis med hasj.

Påtalemyndigheten mener over 1.500 tekstmeldinger og eposter og annen kommunikasjon, et overforbruk på 1,67 millioner kroner, oppussingen av et bad hjemme hos Jensen og ikke minst Cappelens forklaring til sammen beviser at de to samarbeidet.

Jensen har hele tiden benektet påstandene og hevdet at Cappelen var en av hans beste informanter.