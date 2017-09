Elden: Jensen vil anke dommen

Nyheter

Med klar kritikk mot bevisvurderingen som Oslo tingrett har gjort i dommen mot politimannen, sier Elden at det ikke er tvil om at dommen på 21 års fengsel vil bli anket. Da dommen ble lest opp i retten, sa Eirik Jensen at han tok betenkningstid.

– Vi skal lese dommen, men det ligger i kortene at han vil anke dette. Det kan dere trygt legge til grunn. Jensen står på sin forklaring og mener han ikke er korrupt, sier Elden.

– Åpenbare svakheter

Advokaten mener det er åpenbare svakheter med tingrettens vektlegging av de mange opplysningene som ble lagt fram i retten og sier også det er lagt altfor mye vekt på Gjermund Cappelens forklaring.

Medforsvarer Arild Holden mener mange av forsvarets motforestillinger mot påtalemyndighetens beviser, deriblant de mye omtalte SMS-ene mellom Jensen og Cappelen, ikke er tatt inn i dommen. I sin prosedyre under rettssaken viste han blant annet at mange av disse ikke sammenfaller i tid med de påståtte hasjinnførslene.

– Det er ikke kommet til syne i premissene til dommen. Spørsmålet blir jo da om dette er tatt skikkelig hensyn til, sier han til NTB.

Nye vitner

Han minner om at Cappelen i sine første forklaringer hevdet at Jensens rolle var å klarere grensene.

Holden varsler også at forsvaret kan komme til å legge fram nye ting dersom det blir en ny runde i lagmannsretten.

– Vi kommer til å studere denne dommen nøye og se om det er ting som vi må få inn. Det kan være alt fra nye undersøkelser og nye vitnebevis, eller nye sakkyndige, sier han.

– Så det finnes nye vitnebevis?

– Det vil det alltid gjøre. Det som er presentert i retten, er bare toppen av isfjellet, sier Holden.