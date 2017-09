Nyheter

Rbnett har siden søndag mottatt flere tips om en død moskus som ligger i Kvilhaugbotn bak Goksøyra nær Eresfjorden.

Miljøvernleder Hogne Frydenlund i Nesset kommune forteller at dyret trolig får ligge i fred.

- Hvis døde dyr ligger i nærheten av drikkevannskilder eller er til sjenanse blir det fjernet, men her ligger det såpass langt fra folk at det trolig ikke skjer. Dyret blir nok liggende slik at naturen kan gå sin gang og dyret kan bli mat for andre, sier han til Rbnett.