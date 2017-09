Redningsaksjon for å få ned skadde fjellklatrere

- Et Sea King-helikopter er nå på veg for å berge tre fjellklatrerne ut fra Via Ferrata-ruta på Åndalsnes, opplyser Rolf Anders Korstad ved politiet operasjonssentral til Rbnett.

De tre sitter fast om lag på 500 høgdemeter, på det bratteste partiet i ruta, ifølge politiet.

To av klatrerne er skadet: En skal ha brukket en ankel, og en skal ha brukket/forstuet et håndledd.

- De skadet seg da den ene falt, og landet oppå en av de andre, sier Korstad.

De tre klatrerne er menn i 50- og 40-åra fra Sunnmøre.

- Når helikopteret kommer, blir de forsøkt løftet ut. Romsdal Alpine redningsgruppe vil bistå hvis det skulle bli behov, sier Korstad.

Politiet fikk melding om situasjonen søndag formiddag klokka 10.56.

