Fjellklatrere hentet ut i redningsaksjon

Like etter klokka 13 søndag meldte politiet at fjellklatrerne som hadde skadet seg og sto fast i Via Ferrata-ruta på Åndalsnes, var hentet ut av Sea-King og flydd til sjukehus i Ålesund.

- Det skal være snakk om i hvert fall knekt håndledd, melder politiet.

Redningsaksjon ble satt i gang da politiet like før klokka 11 fikk melding om at tre klatrere trengte hjelp oppe i den bratteste delen av Via Ferrata-ruta.

Det var meldt at to av klatrerne var skadet: En med brukket en ankel, og en med brukket/forstuet håndledd.

- De skadet seg da den ene falt, og landet oppå en av de andre, opplyste Rolf Anders Korstad ved politiets operasjonssentral til Rbnett.

De tre klatrerne, menn i 50- og 40-åra fra Sunnmøre, sto fast oppe i ruta på om lag 500 høgdemeter.

Politiet satte i gang redningsaksjon og tilkalte Sea King. Også Romsdal Alpine redningsgruppe ble satt i beredskap.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge melder søndag om mange fjellhendelser men behov for helikopter siste døgn.

- HRS oppfordrer turgåere, jegere og bærplukkere å vurdere sine rutevalg/kompetanse, heter det i meldingen fra HRS Sør-Norge.