BSU-konto-rush i Sparebank 1 på Nordvestlandet

Nyheter

DNB og Nordea opplever at færre unge begynner med Boligsparing for ungdom (BSU) og har hatt en klar nedgang i antall BSU-kontoer som åpnes per år de siste to årene. Sparebank 1, som har de fleste unge kundene sine i Midt-Norge og på Nordvestlandet, har motsatt erfaring, og sier det fortsetter i år.

– Ser vi på opprettelse av BSU så opprettes det fortsatt minst like mange nye kontoer per måned i 2017 som i 2016. Årsskiftet 2016/2017 var også historisk rekord i antall opprettelser på en måned. I tillegg setter vi sparerekorder i sparing per kunde i snitt, år for år og måned for måned, sier privatøkonom Endre Jo Reite i SpareBank 1 SMN til NTB.

Han mener det er rom for at enda flere unge kan benytte muligheten til å spare i BSU, men tror det går tålelig bra med boligsparingen.

– I 2017 runder Norge 50 milliarder i BSU-sparing, en årsvekst på 9,9 prosent, sier han.

Nedgang

DNB opplever derimot en nedgang for BSU. Sammenlignet med 2014 ble 8,9 prosent færre kontoer åpnet i 2015. Fra 2015 til 2016 var nedgangen 8,5 prosent. De har også hatt nedgang begge disse periodene for totalt årlig sparebeløp og antall faste spareavtaler for BSU totalt.

– Høye boligpriser, krav til 15 prosent egenkapital og ny boliglånsforskrift har gjort trakten for å komme seg inn på boligmarkedet trangere. Dette har nok resultert i at flere unge føler seg litt motløse, særlig de bosatt i Oslo. Da er det fort gjort å legge boligsparingen på hylla, fordi det oppleves som «umulig», sier Trond Bentestuen, personmarkedssjef i DNB.

En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for banken i mai viste at rundt halvparten av unge i aldersgruppen 18 til 34 år frykter at det vil bli vanskeligere å komme inn på boligmarkedet i fremtiden. Rundt en av fire i alderen 25 til 34 år sier at de frykter at det blir nærmest umulig for de unge å komme seg inn på boligmarkedet i fremtiden.

Bentestuen sier DNB nå jobber med lansering av et nytt BSU-konsept, mer målrettet for å hjelpe dagens førstegangskjøpere.

Komplekst

Nordea opplevde 8 prosent nedgang i antall kontoåpninger fra 2014 til 2015 og så ytterligere 16 prosent ned året etter. Så langt i år er det ikke tegn til noen oppsving. Andelen unge som sier de aktivt bruker BSU er redusert fra 84 til 49 prosent. Banken har imidlertid hatt en økning i totalt sparebeløp, trolig som følge av at det nå er mulig å spare mer per konto.

Reite i Sparebank 1 vil ikke driste seg til å spekulere i hvorfor det er ulikheter mellom bankene.

– Veksten vi i Sparebank 1 har hatt i antall BSU-kontoer og innskudd henger nok sammen med flere ting. Beløpsgrensen har blitt betydelig utvidet de siste årene, i tillegg til at prisveksten på boliger har vært sterk. Det er blitt mulig og nødvendig å spare mer, sier han.