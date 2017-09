Kvinne slått av syklist

Nyheter

Politiet fikk ved 13-tida lørdag ettermiddag melding om at en kvinnelig bilist hadde blitt slått av en syklist - syklisten hadde så dratt videre.

Hendelsen skjedde utenfor Bunnpris på Fuglset i Molde.

- Vi rykka ut og har snakka med kvinna. Bakgrunnen for hendelsen er noe uklar, det er mulig at det kan ha oppstått noe i trafikken i forkant, sier Jan Stavaas ved operasjonssentralen for Nordmøre og Romsdal til Rbnett.

Politiet kjenner foreløpig ikke identiteten til den mannlige syklisten, men regner med å finne ut av det. Det blir opprettet sak, ifølge Stavaas.