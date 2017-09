Tok 78 makrellstørjer i ett kast vest for Ona

Nyheter

Mannskapet om bord i Florø-båten «MS Bluefin» kunne juble for oppnådd kvote, da de i slutten av august gjorde et kast vest for Ona. Hele 78 makrellstørjer ble med opp, og dermed sikret de seg siste rest av kvoten de hadde på 42 tonn, rett før fangstperioden ble avsluttet.

Slapp ut 30

Ifølge Fiskeribladet (krever abonnement) fikk de storfangsten i samme område som «Hillersøy» fikk 191 makrellstørjer i ett kast i fjor.

Fangsten til «MS Bluefin» var faktisk så bra, at de måtte slippe ut rundt 30 størjer. De 78 som ble tatt opp, hadde en samlet vekt på rundt 14 tonn.

– Vi var forberedt på at det var mye i stimen vi kastet på, så vi var forberedt å slippe ut fisk, forteller reder Atle Magne Nekkøy til Fiskeribladet.

Ettertraktet

Makrellstørje, ofte kalt tunfisk eller blåfinnet tunfisk, er ifølge Store norske leksikon en meget ettertraktet fisk i makrellfamilien. Overfiske har redusert bestanden kraftig, og i år var det kun «MS Bluefin» som var gitt tillatelse til å fiske makrellstørje med ringnot i norske farvann.

Den totale kvoten i Norge, var i år på 52,5 tonn.

Makrellstørja kan bli 4 meter lang og kan vege over 600 kilo. De svømmer fort – hastigheter på 70 kilometer i timen skal være målt. Makrellstørja kan bli opptil 40 år.

«Makrellstørjen er en veldig god og svært ettertraktet matfisk og har stor økonomisk betydning i sine viktigste utbredelsesområder. En enkelt makrellstørje kan omsettes for flere millioner kroner», skriver Havforskningsinstituttet.

Bomkast

Bluefin-rederen forteller at de gjorde noen bomkast vest for Ona før de fikk storfangsten.

– Vi har jaktet i et område der vi har sett fisk i flere dager, men det har vært litt vanskelige strømforhold. Størja har vært i nota flere ganger, men kommet seg under båten før vi har fått stengt den. Dette skjedde flere ganger, sier Nekkøy til Fiskeribladet, som skriver at de ennå ikke vet hvor godt betalt de får for fangsten.

– Jeg vet ikke hva vi ender opp med til slutt, men jeg håper at vi sitter igjen med 100 kroner kiloen netto. Om vi sitter igjen med 3–4 millioner kroner, er vi fornøyde, sier han.