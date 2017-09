Stjal kosmetikk for 18.000 kroner – blir trolig utvist

Nyheter

En utenlandsk mann og kvinne blir sannsynligvis utvist fra Norge etter at de er pågrepet for et sminketyveri som fant sted i Ålesund i sommer.

Møre og Romsdal politidistrikt søkte etter paret etter tyveriet som fant sted i et parfymeri i et varemagasin i Ålesund sentrum i midten av juli i år. Tyvene fikk med seg kosmetikk verdt nær 18.000 kroner.

De ble i pågrepet i Trondheim torsdag etter samarbeid med Trøndelag politidistrikt. Det blir opprettet utvisningssak på paret, opplyser politiet i Ålesund.