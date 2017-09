Folkefest på Harøya når DDE spiller ved vinsjan på kaia

Nyheter

I 30 år har det vært jobbet med å få fastlandsforbindelse til Harøya. Lørdag 16. september inviterer IP Huse til feiring av gjennomslaget.

– Det er meldt litt vind, men det skal vi tåle, vi følger værmeldingen time for time, sier konsertarrangør og daglig leder for IP Huse, Morten Hopland og oppfordrer alle til å ta med varme vind- og vanntette klær.

Konserten skal foregå utendørs ved IP Huse på Steinshamn. DDE skal spille fra kl 17, men arrangementet starter tidligere.

Gratiskonsert

IP huse har tidligere hatt konsert med DDE på Harøya, for ganske nøyaktig 10 år siden.

Vind og regn stoppet ikke innbyggere og tilreisende fra å dra på konsert.

Den gangen kalte de konserten for «Vinsjan på kaia», med samme navn som en kjent slager fra den populære gruppa fra Trøndelag. .

Nå kan de endelig kalle konserten for «vi kjører Nordøyvegen», som i sangen «E6».

Pølse til alle

Konserten er for alle som ønsker å komme. Fra kl 15:00 serveres det kaffe, brus og pølse på IP Huses industriområde før konserten starter.

– Vi har kjøpt inn 1000 pølser, så vi håper at det kommer mange som kan hjelpe oss å spise opp. Hvis ikke må vi spise pølse i kantina i 14 dager fremover. Ingen mat skal gå til spille, forteller Hopland.

–Hvordan finansieres konsert med DDE?

– Vi har tatt et valg om å investere i dette, og vil invitere til en stor feiring for et arbeid som har tatt lang tid.

DDE kommer fredag kveld med tre store trailere med scene og musikkanlegg til anledningen.

Fredag ettermiddag pågikk arbeidet med å vaske og rydde lokalene og området for storfeiringen.

Ferge, buss og båt

I forbindelse med fergeankomst i rute 22 kl. 14.05 og kl. 15.45 på Myklebust vil det gå buss til Steinshamn.

Det vil også gå buss fra Steinshamn kl. 19.00 og 21.20 til fergeavganger fra Myklebust.

Det er også satt opp en gratis hurtigbåt fra Ålesund med kapasitet på 199 passasjerer. Båten går fra Ålesund-Skateflua kl.14.40 via Kjerstad kl. 15.15 og Haramsøy kl. 15.30 til Steinshamn.

Hurtigbåten ligger på Steinshamn under konserten og tar passasjerene tilbake når konserten er ferdig.