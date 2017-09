Else-May Botten fikk mest stryk

Nyheter

Listetoppene i de største partiene ble strøket flest ganger under årets stortingsvalg. I Møre og Romsdal er Arbeiderpartiets Else-May Botten klart på topp når det gjelder strykninger. 1541 strykninger er mer enn dobbelt så mange som Helge Orten på 2. plass.

Ikke uventet

At Botten skulle få flest strykninger var ikke så veldig uventet, ettersom det ble oppfordret til strykaksjon mot henne på Nordmøre.

– Dette lever jeg godt med. Med tanke på at vi fikk 30.747 stemmer i fylket er 1541 et lavt tall, og jeg fikk også 643 «støttekryss» fra velgerne. Når man står øverst på ei liste i en politisk situasjon som er krevende og følelseladd, må man regne med slikt, sier Else-May Botten til Rbnett.

Lettere ble det ikke da hennes partikollega i Kristiansund, veteranen Asbjørn Jordahl, gikk ut og oppfordret til å stryke Botten når de stemte Arbeiderpartiet.

Sjukehussaka

- Det som er helt overordnet for meg er sjukehussaken. Ved å stryke vår førstekandidat får vi markert vår misnøye. I Arbeiderpartiet er det dessverre en tendens til å tro at alt som er stort er bra. Derfor er det nå viktig å sende et klart signal om at så ikke er tilfelle, sa Jordahl en knapp måned før valget.

Seinere – etter at Arbeiderpartiet lovet bedre finansiering for nysjukehuset på Hjelset – gikk Jordahl enda lenger. Da oppfordret han til å la være å stemme på Arbeiderpartiet.

– Med de tallene som valgresultatet viser, kan vi vel ikke si at han lyktes særlig bra med utspillet, sier Else-May Botten.

Ny komité?

Nå gleder hun seg til en ny periode på Stortinget.

– Jeg har sittet i næringskomiteen i to perioder, og i løpet av et par uker vet jeg hvilken komité det blir i år. Vi har sendt inn våre ønsker.

– Kan vi spørre hvilken komité du ønsker deg til?

– Jeg vil ikke si noe om det, men jeg kan røpe at jeg har ønsket å prøve meg i enn annen komité denne gangen. Så får vi se hva det blir, sier Else May-Botten.

Fordelt rundt i fylket

Arbeiderpartiet fikk 30.747 stemmer i fylket, og 3745 (29,4%) i Kristiansund. Av disse var det altså 1541 som valgte å stryke toppkandidaten.

Av de 34 som fikk 200 strykninger eller mer, var 12 fra Romsdal, 12 fra Sunnmøre og 10 fra Nordmøre.

Her er stryketoppen:

Navn Parti Strykninger Else-May Botten Ap 1541 Helge Orten H 700 Frederic Holen Bjørdal Ap 646 Sylvi Listhaug Frp 525 Geir Inge Lien Sp 508 Vetle Wang Soleim H 493 Britt Janne Tennøy H 477 Anne Kristin Bryne Ap 431 Marianne Synnes H 426 Margaret Hoff Berg Frp 418 Jenny Klinge Sp 409 Tove Lise Torve Ap 407 Jan S. Engeli Johansen Frp 350 Marit Nerås Krogsæter Sp 348 Sindre Pedersen Frp 340 Jon Georg Dale Frp 334 Gunnhild S. Meringdal Frp 327 Knut Magne Flølo Frp 315 Torbjørn Kristoffersen Sagen H 293 Anders Riise H 285 Astrid Willa Eide Hoem Ap 284 Robert Nordvik Frp 281 Gerda Tolaas Sp 261 Lars Olav Hustad H 240 Oskar Grimstad Frp 230 Inger Helene Haga Sira H 225 Mellvin Steinsvoll Ap 223 Stig Fjeldset Frp 222 Hanne Notøy Ap 218 Elise Fiske H 218 Svein Arne Harsjøen Frp 217 Monica Molvær H 213 Roger Magne Osen Ap 208 Ina Beate Brevik Giske Frp 208

I de andre partiene var det ingen som passerte 200 strykninger.

I SV fikk Kim Thoresen-Vestre 60 stryk, mens Anders Lindbeck og Yvonne Wold fikk 58 og 57.

På Nordmørslista fikk toppkandidat Steinar Wiik Sørvik 22 strykninger blant de 2127 stemmene lista fikk.

På Miljøpartiet de Grønne gikk det også verst ut over toppkandidaten, Lage Nøst. Han ble strøket på 64 lister.

KrF-velgerne stryker også. Steinar Reiten fikk 108 strykninger.

Olbjørn Kvernberg måtte tåle flest strykninger i Venstre. 174 benyttet seg av den muligheten, mens Pål Farstad ble strøket 90 ganger.

Ingen konsekvenser

Strykninger har ingen reell funksjon utover å fungere som en slags protest. For at strykninger skal få konsekvenser, må kandidaten være strøket på halvparten av stemmesedlene.