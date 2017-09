Dømt for ruskjøring – og oppbevaring av tabletter

Nyheter

En 29 år gammel romsdaling måtte møte i Romsdal tingrett forrige uke, tiltalt for kjøring i ruspåvirket tilstand og oppbevaring av narkotiske tabletter.

Straffeskjerpende

Det var i april at mannen satte seg i bilen og kjørte til Sunnmøre, selv om han var påvirket av to ulike narkotiske stoffer. Politiet stoppet ham på Sulesund og tok ham med til en undersøkelse. Analyseresultatet viste at han, cirka 40 minutter etter kjøringen, hadde en påvirkningsgrad tilsvarende over 1,2 promille.

Mannen hadde hatt en passasjer i bilen, og kjøringen skjedde over en lengre strekning. Begge disse forholdene ble ansett som straffeskjerpende, skriver Romsdal tingrett.

Det ble også funnet 38 tabletter Rivotril i bilen.

30 dagers fengsel

I retten erkjente han straffeskyld for begge forholdene. Etter dette ble han dømt til fengsel i 30 dager. Uten tilståelse ville straffen blitt 33 dagers fengsel, heter det i dommen.

Han mister også førerkortet i to år – og han må betale ei bot på 37.000 kroner.