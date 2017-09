Vil kåre en ung, enestående person fra Romsdal

Nyheter

I regi av JCI Molde kan publikum være med å stemme fram en enestående ung person fra Romsdal. Prisen er en del av en den internasjonle kåringen «Ten outstanding young persons of the world.» Forslag til nominerte ble sendt inn tidligere i sommer, og nå får publikum anledning til å stemme fram personen de mener fortjener prisen. Vinneren fra Romsdal skal konkurrere videre mot de øvirge norske vinnerne. En vinner kåres på JCI Norways nasjonale konferanse i oktober.

Fristen for å stemme fram den kandidaten man mener fortjener prisen er førstkommende lørdag 16. september. Man kan stemme ved å gå inn på JCI Moldes facebooksider.

Kandidatene for «Enestående ung person fra Romsdal» er:

Jenny H. Roberts, som er nominert i kategorien frivillig lederskap. I sin begrunnelse skriver JCI Molde at Roberts har vært frivillig i organisasjonen «United children of Africa» i Zimbabwe i midten av mars 2017. Skolen manglet utstyr og leker til barna, og etter en anmodning på Facebook klarte hun å samle inn 2500 dollar på ei uke. Hun skaffet blant annet skrivebord, stoler, tavler, bord, leker og skrivesaker.

Kandidatene

Miriam Venås, som er nominert i kategorien kulturell innsats. I begrunnelsen skriver JCI Molde at Venås erfagleder ved Aukra kulturskole, er utdannet vokalpedagog og musiker, og er musikkansvarlig i «fleire fargar.» Hun holder også på med musikkbarnehage på Aukra, og er ansvarlig for småbarnstilbudet «KuDraMuDa». Hun driver også kor i grunnskolen på Julsundet skole, Gossen gospel voices og Molde gospelkor. Hun har også samarbeid mellom kulturskole, innvandring og integrering og kirka, skriver JCI.

John-Harry Rognskog, som er nominert i kategorien forsknings- og teknologisk utvikling. I begrunnelsen skriver JCI Molde at Rognskog har en brennede interesse for disruptiv teknologi, og startet sitt første selskap som 18-åring. Han har blant annet utviklet GPS-teknologi for oljenæringen, laserteknologi for subsea.

Petter Haukaas, er nominert i kategorien forretningsdrift, økonomi og entreprenørskap. I sin begrunnelse skriver JCI Molde at Haukaas gjennom å starte og drive Molde CrossFit og driver av Easyfit har bygget opp en egen bedrift til tross for utfordringer med egen helse. Han er en ildsjel som utmerker seg i treningsbransjen i Molde. Han jobber for kvalitet og samhold i en innpakning som er vanskelig å få til i mindre byer. På tre år har han bygget opp to treningssentre, med gode besøkstall. Han jobber også aktivt med sunne holdninger til trening og livsstil, og har vært åpen om egne utfordringer.

Martin Aanes, nominert i kategorien kulturell innsats. I sin begrunnelse skriver JCI Molde at han har vært med i MFK og Moldejazz fra han var liten. I dag er han stabsleder i MFK, og har tidligere vært i billettgruppa som nestleder. Han har også vært komiteleder for artistservice i Moldejazz. Gjennom sitt arbeid i MFK og Moldejazz skriver JCI Molde at han har vokst både med mer ansvar og utfordringer etter sjukdom i 2006. Han har hatt verv i Ung kreft og kreftforeningen.