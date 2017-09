Politi, vegvesen og tolletaten med storkontroller

Nyheter

Tilsammen ble mer 5.500 bilførerer kontrollert.

På E 39 på Bergsøya i Gjemnes var 30 polititjenestemenn på plass i en kontroll av alle kjøretøy fra klokka 12.00 til 19.00. Her deltok også 10 fra Statens Vegvesen.

På E 39 mellom Ørsta sentrum og Festøya var det kontroll fra klokka 10.00 – 20.00.

I Ørsta ble 2068 kjøretøy kontrollert. Bare en av førerne fikk utslag på ruskontrollen og førerkortet ble beslaglagt.

19 ble bøtelagt fordi de ikke hadde med seg førerkort. 22 kjøretøy ble avskiltet fordi det lå krav om avskilting i hovedsak på grunn av manglende forsikring, årsavgift og EU-kontroll.

- Vi er fornøyd med at bare en fører var mistenkt for kjøring i rusa tilstand. På minussida er avskiltingene og at så mange som åtte førerere fikk forelegg fordi de kjørte med sota sidevindu, opplyser politiførstebetjent Steven Blindheim som er politiets trafikkoordinator på Sunnmøre i en pressemelding.

Også i Gjemnes var det fokus på rus-kontroll. Men av tilsammen 3500 testede bilførere mellom klokka 12.00 og 19.00, ble bare en mistenkt for kjøring i narkotika-rus.

- Dette er strålende, sier politispesialist Kjellbjørn Riise Johansen som koordinerte politiets del av kontrollen på Bergsøya.

Riise Johansen opplyser at kjøretøyene er i generelt god stand. - Kontrollen ga et utelukkende positivt resultat, konkluderer politispesialisten.

To førere ble meldt for å ha kjørt uten førerkort, mens to ble meldt for å ha hatt overlast. To fikk gebyr for dårlige dekk, 10 fikk mangellaper og ni kjøretøy ble avregistrerte av forskjellige grunner, opplyser politiet i Møre og Romsdal.