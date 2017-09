Verdens dyreste bil dukket opp i Rauma

Nyheter

Mange sperret opp øynene da en luksuriøs yacht ankret opp utenfor Saltkjelsnes Camping i Rødvenfjorden. Det var imidlertid bare forsmaken. For samtidig parkerte tre semitrailere på campingen – fullastet av svindyre sportsbiler.

Blant bilene var verdens aller dyreste - en Rolls Royce som er spesiallaget i ett eksemplar. Den har blitt kalt Sweptail på grunn av det spesielle bakpartiet på bilen. Prisen er antydet å være 12,9 millioner dollar, eller nærmere 120 millioner kroner. Bilen er blant annet omtalt på CNBC.

Visste om at yachten skulle komme

– Det er jo artig med litt spesielt besøk. Jeg visste om at yachten skulle komme hit, men jeg vet ikke hvem gjestene var. Alt var bestilt gjennom agenter. Det var en av mannskapet som skulle leie hytte i området her, sier Jørn Ole Skiri som driver Saltkjelsnes Camping.

Han ble overrasket da det trillet inn tre store semitrailere på campingen. Ut fra trailerne kom den ene sportsbilen dyrere enn den andre.

Ni bilpleiere

– Det var Porsche, Ferrari, Königsegg, Ford Mustang og alle slags sportsbiler. Ni mann var med som mekanikere og bilpleiere. Det var ikke et støvkorn på bilene da eierne kom på land fra båten og satte seg inn i bilene, sier Skiri.

Inn på campingen kom også to limousiner fra Oslo – med sikkerhetsfolk som skulle passe på gjester og biler.

– Det var jo litt spesielt for de andre gjestene på campingen at det dukket opp sikkerhetsfolk. Dette følget tok en del plass, men jeg synes det var artig at de valgte oss. De drev og filmet en del fra lufta også, så kanskje dukker det opp litt reklame for campingen et eller annet sted ute i verden.

Ønsket fred og ro

– Jeg regner med at de valgte oss på grunn av at de ønsket litt fred og ro. Det er lettere å være her med 30 nysgjerrige enn på Åndalsnes med 300, sier Skiri.

Hele følget skulle egentlig være her fram til helga, men de dro igjen allerede onsdag. Yachten satte kurs mot Sunnmøre der den har vært også før den kom til Rauma.

– Da Mustangene skulle kjøre av sted på morgenen, lurte sjåførene på om det lå folk og sov i nærheten. For det kom til å bråke når de satte i gang. Og bråk ble det. Det var litt av en smell under panseret da de startet opp, sier Skiri til Rbnett.

Søkkrik kineser?

Flere har spekulert om yachteieren er den kinesiske mangemilliardæren David Tang. Det er mannen som mistet et helikopter i havna i Bergen i fjor. Han har donert 2,8 millioner kroner til redningsselskapet etter redningsaksjonen.