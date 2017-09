Håpet om eit sjølvstendig Haram forsvann med valet: – No må vi sjå framover

Nyheter

(Sunnmørsposten:) Det seier ordførar Vebjørn Krogsæter (Sp) i Haram.

Dagen etter stortingsvalet ser han få moglegheiter for å få gjort om på vedtaket om tvang i Stortinget. Dermed blir Haram med i Nye Ålesund kommune, saman med Sandøy, Ørskog, Skodje og Ålesund.

– Så du vil ikkje kjempe vidare for at Haram får stå aleine?

– Med mindre det kjem signal frå Stortinget om at det kan vere ei opning, ser eg ikkje nokre moglegheiter, seier han.

Kommuner slås sammen med tvang Tre tvangssammenslåinger vedtatt med én stemmes overvekt.

Dobla oppslutnaden

Senterpartiet gjorde eit brakval både nasjonalt og lokalt i Haram, der partiet enda opp med å få 16,9 prosent av stemmene – nær ei dobling frå 2013. Likevel blei Framstegspartiet det største partiet med 24,8 prosent, og Høgre nummer to med 22,5 prosent av stemmene.

Nasjonalt er håpet om fleirtal for ei reversering av tvangsvedtaket på Stortinget no ute.

– Eg er sjølvsagt godt nøgd med Senterpartiet sin oppslutnad, men det er klart vi er skuffa over at det ikkje blei regjeringsskifte, seier Krogsæter.

Skuffa

Tysdag var det møte i formannskapet i Haram. Dagen der på er fleire politikarar skuffa. Randi Frisvoll Walderhaug (KrF) er blant dei som hadde trudd på eit anna valresultat.

– Det er mange som har kjempa, og det er mange som har engasjert seg. Sjølv hadde eg ein sorgprosess då dei var klart i haust at det blei tvang, seier ho.

– Men eg ser jo kva folk har stemt, og då har me ikkje fleirtal mot tvang. Då må ein faktisk berre innsjå at det ikkje blir reversering. Slik er det berre.

Også Siv Katrin Ulla (Ap) er skuffa.

– Eg vakna til ein skikkeleg blåmåndag, og ser at alt håp er ute. Det er vondt, seier Ulla.

– Akkurat i dag er eg ikkje spesielt motivert til å ta fatt på arbeidet med Nye Ålesund. Men vi blir jo nøydd.

Må gå «all in»

No meiner Frisvoll Walderhaug at Haram må gå «all in» i Nye Ålesund.

– Haram har vore med på samarbeidet, men kanskje ikkje hundre prosent inne. Vi har ikkje gått framfor og foreslått å leie komitear sjølve. Det bør vi absolutt gjere no. Vi er den nest største kommunen, seier ho.

Krogsæter legg vekt på at Haram allereie er med på lik linje med dei andre kommunane.

– No skal det ikkje vere slik at kommunane skal rivalisere, men det er klart at vi har ikkje tenkt til å stille oss bakarst i køen. Intensjonen min er at vi skal ta vare på det beste frå alle kommunane, seier han.

– Blir det tungt å halde fram no som håpet er ute?

– Ein kan alltids dvele, men no skal vi sjå framover. No gjeld det å motivere folk til å ta posisjonar i den nye kommunen.

– Har støtte

Ein som har grunn til å smile dagen der på er Svein Harsjøen (Frp). Som femtekandidat for Frp kan han til og med ende opp som førstevara på Stortinget, dersom både Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale held fram som statsrådar.

– Valet er eit klart signal om at vi har støtte blant folk i Haram, seier Harsjøen.

– Vi som har vore for å slå oss saman fekk rundt 50 prosent, medan dei som har vore imot fekk 40 prosent. Det bekreftar at vi har støtte, seier han.

Denne saken ble først publisert i Sunnmørsposten.