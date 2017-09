Dagen-redaktør frykter KrF kan forsvinne fra rikspolitikken

Nyheter

Redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen omtaler stortingsvalget som en «nær døden-opplevelse» for KrF. Han er redd partiet blir utradert.

Kristelig folkeparti endte med en oppslutning på 4,2 prosent og klarte dermed bare så vidt å havne over sperregrensen. Årets valg er det dårligste for partiet siden 1936, og de tapte oppslutning i samtlige fylker. For fire år siden hadde de 5,6 prosent.

– Det er et katastrofevalg for KrF. Balansegangen på sperregrensen var en «nær døden-opplevelse» for partiet, sier redaktør Vebjørn Selbekk i Dagen til NRK.

Avisen hans har rundt 30.000 lesere, som vanligvis har vært blant KrFs trofaste velgere. I årets valg fikk KrF til sammen vel 122.600 stemmer.

– Jeg tror i stor grad det er borgerlig innstilte kristne velgere som har sviktet KrF. Ingen meningsmålinger tydet på at deres regjeringsalternativ, med Høyre, Venstre og KrF, hadde noe som helst realisme i seg. Da handlet debatten om hvor KrF sto i regjeringsspørsmålet, sier Selbekk.

Redaktøren mener at stortingsvalget i 2021 blir et være eller ikke-være for KrF og frykter at partiet forsvinne helt fra rikspolitikken dersom nedgangen fortsetter.

Ifølge en beregning gjort for Dagen tirsdag ettermiddag var KrF bare 5.600 stemmer over sperregrensen. Det beste fylket for partiet var Vest-Agder, der de fikk 12,6 prosent av stemmene og to representanter på Stortinget.