46 mister jobben i Aibel i Kristiansund

Nyheter

Ifølge Aibel er det markedssituasjonen innen vedlikehold og modifikasjoner i olje- og gassektoren, samt tap av en rammeavtale med Shell, som får dramatiske konsekvenser. Av de 85 ansatte ved kontoret i Kristiansund i dag, er det kun 39 som det fortsatt er arbeid til ettersom de jobber offshore, skriver Tidens Krav.

– Dette er en tung melding å gi, men den er enda tyngre å ta imot for de ansatte i Kristiansund. For oss er det nå viktig å ivareta overtallig personell på en best mulig måte og samtidig avslutte kontrakten og de gjenværende oppdragene til avtalt tid og kvalitet, sier konserndirektør for Modifikasjoner og Verftstjenester, Bjørn Tollefsen.

De som mister jobbene sine er hovedsakelig ingeniører, samt noen innkjøpere og økonomer. Kontoret i Kristiansund vil være i drift fram til avslutningen av Draugen-kontrakten i utgangen av mars 2018.