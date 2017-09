Signerte første kontrakt

Nyheter

Statens vegvesen har inngått kontrakt med AF ABOL om førebuande arbeid på Skjeltene.

AF ABOL er eit arbeidsfellesskap med Aco anlegg AS, Busengdal AS, Opshaug AS og Longva maskin AS, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.

Stein og rør

Kontrakten er på 9,8 millionar kroner eks. meirverdiavgift. Den omfattar kjøp og utlegging av 35.000 kubikkmeter sprengt stein, asfaltering og lukka rørgrøfter.

Start i månadsskiftet

– No startar vi ein samhandlingsperiode mellom oss og entreprenørane. Planen er at vi skal ta fyrste spadetak på Skjeltene i månadsskiftet, fortel prosjektleiar Marianne Nærø i Statens vegvesen i pressemeldinga.