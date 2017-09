Listhaug vil fortsette som statsråd

Nyheter

– Vi går til valg på en ny regjering. En ny regjering uten Sylvi Listhaug, sa KrF-leder Knut Arild Hareide i valgkampen. Partiet hans gikk så langt som til å lyse ut stillingen som integreringsminister i en valgreklame forkledd som jobbannonse.

Men Listhaug har ingen planer om å tre til side.

– Jeg er topp motivert og trives veldig godt som innvandrings- og integreringsminister. Det er et veldig viktig felt for å sikre kontroll med grensene og en integreringspolitikk som stiller mer krav og gir muligheter til dem som kommer til Norge, sier hun til NTB.

Tror på samarbeid

Listhaug mener det er all grunn til å forvente at samarbeidet med KrF og Venstre vil fortsette som før, når situasjonen roer seg litt etter valget.

– Jeg mener vi har hatt et godt samarbeid med både KrF og Venstre. Jeg er motivert til å fortsette i regjering, sier hun.

Listhaug mener valgkampen var preget av «skittkasting» mot henne og beskrev kritikken fra opposisjonen som lavmål i et intervju med Sunnmørsposten valgkvelden.

Beste fylke

Frp-statsråden mener partiet gjorde et «knakende godt valg», ikke minst i hjemfylket Møre og Romsdal. Det ble det beste Frp-fylket i landet, med en framgang på 2,4 prosentpoeng til 22,4 prosent.

Nå venter samtaler med KrF og Venstre i en parlamentarisk situasjon som er mer krevende for regjeringen enn før. En ny samarbeidsavtale vil neppe bli laget, og regjeringen vil i motsetning til nå være avhengig av begge de to partienes stemmer for å få flertall i Stortinget.

– Nå blir det nok en del dager fremover hvor man skal snakke sammen og finne ut av hvordan vi styrer dette videre, sier hun til NTB.