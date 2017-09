Forberedelsene til SAS-streiken i full sving

Nyheter

Samtidig gjør flygerne praktiske forberedelser til streiken.

Meklingen mellom flygerne og SAS brøt sammen mandag morgen, og tirsdag kveld hadde det fortsatt ikke vært kontakt mellom dem.

– SAS har et stort ønske om å komme til enighet innen torsdag, og dermed unngå en storstreik som skulle ramme de reisende hardt. Samtidig må vi være i forkant og sørge for at passasjerene får så god informasjon som mulig og at vi tar vare på dem som påvirkes ved en eventuell opptrapping av pilotstreiken, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS til NTB.

Til nå er kun to flygere tatt ut i streik, men fra torsdag utvides streiken til å gjelde alle norske flygere dersom partene ikke blir enige.

SAS opplyser at de har styrket bemanningen både på flyplassene og på telefonsentralene. De ekstra mannskapene skal ta hånd om reisende som rammes av streiken, blant annet skal de hjelpe med ombooking i tilfellene hvor det er nødvendig.

Venter på SAS

Leder for Norske SAS-flygeres forening (NSF), Jens Lippestad, sier at SAS gjerne må ta kontakt dersom de har endret sitt syn i konflikten.

– Men det er ingen vits for dem å ta kontakt hvis de bare skal gjenta sitt tidligere tilbud, sier han.

Tirsdag kveld var Lippestad og andre flygere samlet til medlemsmøte hvor de blant annet gikk gjennom praktiske forberedelser til streiken.

– Vi snakket om situasjonen og hva vi skal gjøre, sier han.

– Skuffet

Partene møttes til mekling lørdag, og meklingen fortsatte ut over fristen ved midnatt natt til mandag inntil bruddet mandag morgen. LO-forbundet Norsk Flygerforbund og Parat-foreningen SAS Norge har meklet på vegne av pilotene, med SAS som motpart.

Arbeidsavtalen til flygerne er det største stridstemaet i konflikten. Pilotene krever større forutsigbarhet i turnusplaner. Hyppigheten i antall helgevakter er også et tema.

– Vi er opptatt av at selskapet skal lykkes, og har derfor stilt moderate krav. Det eneste vi krever er et lønnsoppgjør på linje med andre, et par helger fri i måneden og trygge arbeidsplasser, har Lippestad forklart tidligere.

SAS og NHO hevder de har gitt pilotene samme tilbud om lønnsøkning som andre grupper.

– Vi er veldig skuffet. Vi hadde på bordet krav som går langt ut over det andre grupper i årets oppgjør har fått, hevder direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart, som har forhandlet på vegne av SAS.