Avisenes eksperter: Ap trenger en havarikommisjon

– Flørting med KrF, mediestyr rundt partilederens økonomiske disposisjoner og en endeløs rekke dårlige målinger har nok sin del av ansvaret for det elendige resultatet. Dette er likevel underordnet det faktum at Ap ikke traff velgerne hjemme med sitt hovedbudskap, skriver Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten.

Politisk kommentator i VG Frithjof Jacobsen tviler sterkt på at Ap-leder Jonas Gahr Støre overlever «det elendige resultatet».

– Selv om det er et samlet Ap som har bommet på valgstrategi og politiske disposisjoner, er det han som sitter med det endelige ansvaret. Jeg klarer ikke å se at Ap kan gå til et nytt valg med ham som statsministerkandidat. Jeg tror hans dager er talte, skriver Jacobsen.

Han understreker også at et slikt nederlag i andre land ville ført til at partilederen varslet sin avgang allerede på valgnatten.

– Arvet makten, ikke mobiliseringsevnen

Kommentator i Dagbladet Ola Magnussen Rydje mener at dersom Støre hadde stukket av med seieren i årets valg, hadde det vært på tross av og ikke på grunn av partiets strategi.

– Støre arvet makten, men arvet ikke mobiliseringsevnen. Selv om undersøkelser før valget viste at flere har ønsket seg en Arbeiderparti-ledet regjering enn Høyre-ledet regjering, har ikke partiet under Støres ledelse lenger den stoltenbergske spurtkraften, skriver Rydje.

Tidligere har man sett Ap kare til seg de nødvendige prosentpoengene mot valgkampens slutt, men dette skjedde ikke i år.

– Seier med bismak

Men veien videre blir heller ikke enkel for valgets vinner statsminister Erna Solberg og Høyre. De har ikke lyktes med å nå målet om å fortsette i ytterligere fire år med et like sterkt styringsgrunnlag.

– Gleden over å få fortsette som statsminister må ha en bismak. Flertallet hun nå går videre med, er sårbart, skriver politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen.

Videre skriver hun at Venstre og KrF ikke overlever fire år til med den typen samarbeid de nå har avsluttet, og at de retoriske konfliktene med Frps Sylvi Listhaug har bidratt til å svekke dem.

– Kanskje hadde det blitt mindre tungt å forsvare regjeringssamarbeidet hvis en annen statsråd hadde hatt akkurat den jobben.

– Omplassering av Listhaug

Også nyhetsredaktør i Nettavisen Erik Stephansen trekker fram Listhaug-problematikken, og hvorvidt integreringsministeren må omplasseres for å blidgjøre de to støttepartiene uten å skape misnøye blant «grasrota som simpelthen elsker Sylvi Listhaug».

– Det kan bli avgjørende å finne en ny posisjon – enten i regjeringen eller i partiet – som gir like høy status, men der hun ikke blir like kontroversiell, mener han.