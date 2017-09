Nordstrand Jacobsen til Istad Fiber

Nyheter

Istad Fiber eies med 50 prosent hver av Istad-konsernet Molde og Lyse Fiberinvest i Rogaland. Selskapet er i gang med en storstilt utbygging av fibernett i Molde-regionenl.

– Dette er definitivt en spennende utfordring, sier Tarje Nordstrand Jacobsen, som har drevet selvstendig konsulentvirksomhet i Bergen etter at han sluttet som direktør i MFK.

– Fiber til folket

– Vi skal gi fiber til folket i regionen. Å ha en lokal stor aktør som har tatt skrittet og ønsker å satse på fiber i samarbeid med en av Norges desidert dyktigste og mest erfarne aktører i bransjen, er i seg selv interessant, sier Tarje Nordstrand Jacobsen.

– Istad har en veldig stor og sterk posisjon i regionen innenfor det de har drevet med. Det er et godt utgangspunkt for å utvikle Istad Fiber også, sammen med kompetansen som tilflyter oss fra Lyse og Altibox-konsernet, som er innholdsleverandør. Forutsetningene for å kunne skape et lønnsomt regionalt fiberselskap på litt sikt, er veldig til stede, sier han.