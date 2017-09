Minst fem omkomne i Florida som følge av Irma

Nyheter

Minst fem personer er omkommet i Florida i USA etter at orkanen Irma feide innover delstaten, ifølge ABC News.

Antallet omkomne ble oppjustert til fem etter at en person ble funnet omkommet i et hjem i Shark Key søndag.

I Florida Keys var to personer tidligere bekreftet døde som følge av orkanen. Hardee County har også meldt om to dødsfall. Totalt er det meldt om rundt 30 dødsfall etter Irmas voldsomme ferd over Karibia.

I tillegg er rundt 3,5 millioner boliger og forretninger uten strøm i delstaten mens Irma fortsetter ferden nordvestover. Orkanen er nå nedjustert til kategori 2.