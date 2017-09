Møre og Romsdal: Sterk vekst for Frp – på topp i fylket

Nyheter

Fremskrittspartiet ligger an til å få en oppslutning på 25 prosent med 26,5 prosent av stemmene opptelt, hvorav de fleste er forhåndsstemmer, et oppsving på 5 prosentpoeng sammenlignet med stortingsvalget for fire år siden. Dette gir Fremskrittspartiet tre stortingsmandater, fram ett.

Høyre er nest største parti med en oppslutning på 24,6 prosent, et fall på 1,7 prosentpoeng, som gir to mandater (ingen endring).

Arbeiderpartiet er tredje største parti i Møre og Romsdal med en oppslutning på 20,2 prosent. Det er en tilbakegang på 4,9 prosentpoeng.

Fremskrittspartiet (25 prosent) går mest fram i oppslutning fra 2013.

Jan Steinar Engeli Johansen (Fremskrittspartiet) ligger inne med det siste mandatet, mens Kristelig Folkeparti er inne med utjevningsmandatet i Møre og Romsdal.

Mandatfordeling: Frp 3 (+1), Ap 2 (uendret), H 2 (uendret), Sp 1 (uendret), KrF 1 (uendret), V 0 (-1).