Katastrofevalg for Støre - fornyet tillit for Erna Solberg

Nyheter

Prognosen ved 23-tiden ga de fire borgerlige partiene 87 mandater, et bilde som viste seg tydelig allerede på de første prognosene fra Valgdirektoratet to timer tidligere.

På en fersk TV 2-prognose ved 22.40-tiden fikk de borgerlige 89 mandater.

Hvis dette blir valgutfallet, betyr det at Solberg kan se fram til å fortsette som statsminister i et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet.

– Frp ser ut til gjøre et fantastisk valg. Men det svinger, og vi kommer til å se at det svinger utover kvelden. Vi skal ikke innkassere seieren ennå, i hvert fall ikke med tanke på fire nye år i regjering. Men det ser lovende ut, og vi har gjort vår del av jobben, sa partileder Siv Jensen da hun talte til Frps valgvake i 22.45-tiden mandag.

Også hos Høyre var stemningen god.

– Det viser at Erna har blitt folkets statsminister, og at mange ønsker at vi skal fortsette den politikken vi har startet på, sier helseminister og Høyre-nestleder Bent Høie (H).

Ved 23-tiden var vel halvparten av stemmene talt opp.

Små marginer

Hvis dette blir utfallet, vil det gi en parlamentarisk situasjon temmelig lik dagens. Det betyr blant annet at regjeringspartiene Høyre og Frp kan søke støtte hos enten Venstre eller KrF for å få flertall i Stortinget.

Venstre vippet gjennom valgkvelden rundt sperregrensen, men virket å styrke seg noe utover kvelden.

– Det viktigste for Venstre er at vi kommer over 4 prosent. Det er umulig å si hvor vi kommer til å ende. Det er ulidelig spennende, sa en nervøs Venstre-nestleder Ola Elvestuen.

Ved 23-tiden var KrF inne med 8 mandater, mens Venstre hadde 7 mandater.

Valgkatastrofe for Ap

For Arbeiderpartiet ble valget en gedigen nedtur, i tråd med meningsmålingene på forhånd.

Partiet får støtte fra 27,4 prosent av velgerne, en tilbakegang på 3,4 prosentpoeng sammenlignet med 2013, viste prognosen ved 23-tiden.

– Ap har gjort et sensasjonelt dårlig valg. Det er helt uvanlig at et opposisjonsparti går tilbake på denne måten, sier statsviter Svein Erik Tuastad til NTB.

Riktignok ser Ap ut til å beholde posisjonen som landets største parti, en fattig trøst så lenge det ikke ser ut til å bli rødgrønt flertall og regjeringsskifte.

– Vi skal evaluere valgkampen grundig når kvelden er over, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

Det blir det nemlig ikke til tross for at de øvrige partiene på venstresiden gjør til dels svært gode valg, ifølge prognosene.

Valgvinner Sp

Senterpartiet ser ut til å bli valgets store vinner og nær doble sin stortingsgruppe. Partiet ligger an til å få en fremgang på 5 prosentpoeng og 19 mandater.

– For oss er det helt strålende. Vi er veldig glad for de tallene. Når vi ligger rundt ti er det tall vi knapt har sett før, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Også SV går mot et svært godt valg.

Partiet ser ut til å gå klart fram og ende på oppunder 6 prosent.

– Vi er uansett hvordan dette ender en av valgets vinnere, sa SV-leder Audun Lysbakken.

Verken Rødt eller Miljøpartiet De Grønne klarte å komme seg over sperregrensen. Ved 23-tiden så begge partiene ut til å få inn én representant – Bjørnar Moxnes fra Rødt og Une Bastholm fra MDG. Det betyr i så fall at MDG-frontfigur Rasmus Hansson ryker ut.