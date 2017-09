En av tre stemte på forhånd – likevel kø ved åpning

Nyheter

– Vi har ikke gjort andre endringer fra tidligere enn at det i år også var mulig å forhåndsstemme på Vågstranda, forteller valgansvarlig i Rauma, Trygve Børsting på spørsmål om det er lagt mer til rette enn før for at folk skal stemme på forhånd. Totalt 1800 benyttet seg av muligheten. Med rundt 6000 stemmeberettigede i kommunen, tilsvarer det omtrent én tredjedel.

– Vi holder på å telle opp forhåndsstemmene nå. De telles først for hånd og så blir det scannetelling etterpå, forklarer han og opplyser samtidig om at tallene på forhåndsstemmene ikke offentliggjøres før klokka 21.

Det var kø i stemmelokalet på Rauma rådhus da dørene åpnet.

Eva Karin Gråberg som leder valgmedarbeiderne på rådhuset, sier det er umulig å si om det er flere eller færre som stemmer enn før.

– Da det var valg om kommunesammenslåing trodde vi det var rekorddeltakelse, men det viste det seg at det ikke var. Det kommer jevnt med folk hele tiden, sier hun, som er én av ti valgmedarbeidere i aksjon ved de fem avlukkene på Åndalsnes.

– Nå blir neste storinnrykk trolig i 15-16-tida, sier Gråberg. I Rauma er det også mulig å stemme i Isfjorden, på Åfarnes og i Måndalen på valgdagen.