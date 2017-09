Elevene velger sitt eget råd

Nyheter

EIDE: Valgundervisningen er blitt en tradisjon på valgdagen, enten det er kommune- eller stortingsvalg.

Vitne til valget

Elevene marsjerer i puljer fra skolen bort til rådhuset. Der tas de imot av valgstyrets leder. I år var det Emil Krakeli.

Oppe i salen, mens stemmegivingen pågår, får de sitt på tilhørerplass og bli innført i hvordan styresettet er i Norge og hvordan valget gjennomføres rent teknisk.

Må dele opp

– I år er det 6 grupper som kommer innom, forteller lærer Birgit Leirmo til Romsdals Budstikke.

Sammen med folkehelsekoordinator Ellen Marie Krakeli tar hun seg av stemmegivingen i vestibyla. Der kan ungdommene stemme på nytt styre i ungdomsrådet. Som oppe i kommunestyresalen blir de registrert og godkjent for å stemme.

Stemmesedler er laget der en kan krysse av på maksimalt fire navn. Sedlene legges så i ei stemmeurne.

Gode erfaringer

– Ideen er at ungdommene skal få praktisk innføring i hvordan et valg gjennomføres. Vi har gode erfaringer med dette opplegget. Jeg har inntrykk av at elevene synes det er artig, og at det er positivt at de får gjennomslag i enkelte saker de tar opp, sier Ellen Marie Krakeli til Romsdals Budstikke.

Mot slutten av dagen kommer bussen med elever fra videregående skole. De som er over 18 år, kan stemme ved stortingsvalget. Noen debuterte som velgere også i år.