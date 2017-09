160 mediefolk på Stortinget

Nyheter

Uten å gi nøyaktige tall, mener seksjonsleder for presse og samfunnskontakt i Stortingets kommunikasjonsavdeling, Jorunn Nilsen, at pågangen er større enn under valget for fire år siden, skriver Journalisten.

Blant de internasjonale mediene som har søkt, er det våre skandinaviske naboland som viser størst interesse. Fra Sverige kommer Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR), Svenska Dagbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Dagens Industri og TV4. Fra Danmark kommer Danmarks Radio (DR) og Kristeligt Dagblad. Dessuten er BBC fra Storbritannia akkreditert, samt en serbisk journalist og frilansere som dekker for flere utenlandske medier, blant dem en japaner.

– Det er større interesse enn sist fra våre naboland. Så er det noen journalister som leverer til internasjonal presse, sier Nilsen til avisen.