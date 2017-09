Nyheter

– Først var det vinden. Den ekstreme vinden på 160 km/t (44 m/s). Så ble det i natt plutselig helt stille. Det ble stjerneklart, og var helt rolig en time. Deretter bøttet det ned med regn, forteller Ole Wasstrand på telefon til Rbnett. Han bor i Ocala i Florida.

– Utifra de opplysningene jeg har fått så kom det 600 millimeter nedbør, så gaten er helt oversvømt, sier han.

Han mistet tidlig i går strømmen, og er nå en av omlag 12 millioner mennesker i Florida uten strøm. Og han er forberedt på at det vil ta lang tid før den er tilbake.

– Jeg regner med at det vil ta en uke. Det er et enormt arbeid som må gjøres. De store eiketrærne som det er mye av her bort må ryddes fra linjene. Og transformatorboksene ute i gata her eksploderte en etter en i natt, som om det var fyrverkeri, sier Wasstrand.

Han bekrefter at det ser helt bombet ut i Florida.

– Nå er det forbud mot å gå ut. For det er så mange elektriske ledninger som ligger i vannet, at det er stor fare knyttet til å komme i kontakt med vannet. I utkanten av Florida har televerkene over 300 biler som er klare til å rykke inn og begynne reparasjonsarbeidet, sier Moldemannen.

Mangelen på strøm gir flere utfordringer. Tidligere i uka fortalte han at vannet i springen forsvinner, siden dette pumpes ved hjelp av elektrisitet. Samtidig er det nå mye vanskeligere å oppdatere seg på nyhetene om uværet når TV og internett er nede.

– Og jeg får heller ikke fulgt med på det norske stortingsvalget. Jeg har alltid rigget meg til, og var også i år klar for å følge valget. Så dette blir første gang jeg ikke får fulgt med på valgresultatene, sukker Wasstrand.