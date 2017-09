Slik følger du valget på Rbnett og i Romsdals Budstikke

Nyheter

Det går mot et svært så spennende stortingsvalg. Meningsmålingene tyder på at det er helt usikkert hvem som blir statsminister og hvem som skal velges inn fra Møre og Romsdal.

Livesending til langt på natt

Du kan holde deg orientert på Rbnett gjennom hele valgdagen og valgkvelden, og på morgenen blir det mye valgstoff fra hele distriktet.

Rekordstor interesse for å forhåndsstemme i flere kommuner I kø for å forhåndsstemme Fredag klokka 12:30 var det avgitt 5517 forhåndsstemmer i Molde. Det er rekord. Rekord er det også i Vestnes og Aukra, mens Fræna har fått inn litt færre forhåndsstemmer enn sist.

– På nett vil Rbnett følge valget helt til utpå natta når valgresultatet blir klart eller at alle leserne har lagt seg, sier Rbnett-redaktør Øyvind Brunvoll som skal kjøre en live-sending med tekstoppdateringer - med resultat og kommentarer. Her vil du få resultatet fra din kommune straks det foreligger.

– Vi starter sendingen midt på dagen og holder det gående helt fram til vi slukker lysene på natta, sier Brunvoll.

Hvis ikke opptellingen varer altfor lenge utover natta, er målet å ha alle lokale resultat på plass.

TV-sending fra 20.45

Rbnett har også en valgsending på web-TV i samarbeid med NRK og de andre dagsavisene i fylket. Denne starter klokka 20.45 og går fram til ca midnatt.

Hvem får en ekstra sjanse? Noen titalls stemmer kan avgjøre hvem som kommer inn på Stortinget. Og kandidater som ikke er blant de 150 som blir direkte valgt, får en ekstra sjanse. Den heldige kåres etter litt matematikk og litt bingo.

Denne sendingen går fra Scandic Parken i Ålesund der alle de viktigste partiene har sine valgvaker. 150 politikere har meldt sin ankomst, og blant dem sitter de ni som kommer til å utgjøre Mørebenken de neste fire åra.

– Vi er på plass med et team i Ålesund bestående av politisk redaktør Richard Nergaard og journalistene Marit Heiene, Erik Birkeland og Olav Skjegstad, sier ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde. Nergaard skal skrive kommentarartikler og også kommentere valget i TV-sendingen. De andre skal lage kommentarer fra listetopper og andre kandidater etter hvert som resultatene kommer inn.

Hele distriktet

Tidligere på dagen er redaksjonen rundt om i distriktet og lager valgreportasjer.

– Papiravisa går i trykken klokka 23, og derfor er det ikke sikkert at vi får med oss valgresultatet der. Vi må trykke på dette tidspunktet for å få avisa ut i postkassene neste morgen, sier Ole Bjørner Loe Welde som likevel sier at leserne får en god dose med interessant stoff fra valget.

– Vi skal blant annet rundt om i hele distriktet og spørre folk hva som har avgjort valget for dem. Og vi er alltid på jakt etter gode valghistorier, så bare gi oss tips, sier Loe Welde.