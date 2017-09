SV og Audun Lysbakken utrop til valgkampens vinner

Nyheter

– SV har vært tydelig i budskap og innhold på saker som helse og fordelingspolitikk. Partiet har tatt klærne til Arbeiderpartiet og fylt det store rommet som åpnet seg på venstresiden da Ap flørtet med KrF. Partiet har hatt den sterkeste formstigningen gjennom valgkampen, representert ved en partileder i storartet form, heter det i jurybegrunnelsen fra Kampanje.

Sist gang SV vant kåringen var i 2003, da partiet seilte på en medgangsbølge under en stadig mer populær Kristin Halvorsen og oppnådde hele 13 prosent.

Kampanje har vurdert partienes kommunikasjonsfaglige innsats, ikke det politiske innholdet, og roser SV for et forståelig budskap og godt gjennomslag selv med et lite budsjett.

Juryleder Terje Svabø og Kampanje-redaktør Knut Kristian Hauger overrakte prisen til Audun Lysbakken.

– Det var utrolig hyggelig. Det er stor stas å få denne prisen, fordi det er en anerkjennelse fra dyktige folk. Jeg skal ikke si at vi har gått og forventet det, men vi har hatt et håp om at vi skulle bli den positive overraskelsen i valgkampen, sier Lysbakken.