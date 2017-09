Mange valgte søndag

Nyheter

Da vi var innom stemmelokalet i rådhussalen litt før klokka 16, hadde over 300 stemt. Ennå var det tre timer igjen på denne første valgdagen. Mens de fleste kommunene har valg bare mandag, har Molde valg over to dager.

– Det er veldig godt frammøte, jeg har aldri sett slike køer første dagen før. Det lover bra med tanke på valgdeltakelse, sier valgfunksjonær Bitten Linge, som har vært med på dette siden 1975. Sammen med ti andre valgfunksjonærer sørget hun for råd og veiledning rundt det rent praktiske.

– Folk er veldig blide, så dette er bare gøy. Mange eldre pynter seg før de kommer hit, andre kommer i shorts, forteller hun.

Ute på plassen er Knut Ove og Aud Hagset på veg inn. Begge forteller at de er trofaste mot det partiet de har stemt på før, uten å røpe hva det er.