Sent lørdag kveld fikk politiet telefon fra to klatrere som stod fast på Store Venjetind. En av de to hadde blitt sjuk og de kom seg ikke ned på egenhånd.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge ble varslet og et Sea King rekvirert. De to ble hentet ned med helikopter uten videre dramatikk.