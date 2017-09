Utenlandske sjøfolk jobber for luselønn i Norge

Nyheter

Inspektør i Sjømannsforbundet, Gunnar Amland, er ikke overrasket over å finne en arbeidskontrakt som viser en timelønn på 33 kroner for en litauisk sjømann som jobber på en norsk slepebåt.

Det tilsvarer en månedslønn på 17.000 kroner. Lignende tilfeller er avdekket langs hele norskekysten, ifølge avisa. Norske sjøfolk har en startlønn på rundt 35.000 kroner, og andre taubåtselskaper 44.000 kroner måneden for tilsvarende arbeid.

– For at vi skal få billigere tjenester, er det stilltiende blitt akseptert at utenlandske sjøfolk har lengre arbeidstid og dårligere lønninger enn nordmenn, men slik vi ikke ha det, sier leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp).

– Vi er ikke imot at folk fra andre land jobber i Norge, men da må det skje under norske lønns- og arbeidsvilkår, sier han.

Pollestad mener Sjøfartsdirektoratet må kontrollere båtene bedre, og at kontrollapparatet må styrkes umiddelbart. Han har vært i kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet om saken.

Næringsminister Monica Mæland (H) bekrefter at det skal settes i gang en ekstern utredning. Hun påpeker at Sp selv ikke gjorde noe med dette da de satt i regjering.

– I vår regjering har vi fått på plass bedre rammebetingelser, styrket og lovfestet nettolønnsordningen og sørget for at flere båter har flagget hjem til Norge, i tillegg til utredningene gjennom fartsområdeutvalget. Når norske lønns- og arbeidsvilkår ikke er innført før, er det fordi det er komplisert både juridisk og økonomisk, sier hun.