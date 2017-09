Nyheter

I strålende vær var Storgata fylt med over 60 ulike stands, fra idrettslag, menigheter, politiske partier og mye mer. Publikum strømmet til og koste seg i flere timer lørdag formiddag.

Her kan du se et bilde i 360-grader, du kan altså sveipe eller dra i bildet som er tatt mellom Rådhusplassen og Torget. Du kan også se bildet med VR-briller om du har det, ved å trykke på knappen til høyre for + og –, som du bruker for å zoome i bildet.