Væpnet ran i bolighus i Trondheim

– Det var fornærmede som kontaktet politiet og fortalte om hendelsen. Vi rykket ut og kunne på bakgrunn av beskrivelser fra fornærmede pågripe en antatt gjerningsmann i et hus ikke langt unna. Der ble det funnet en luftpistol som sannsynligvis ble benyttet under ranet, sier operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen. Han legger til at pågripelsen foregikk uten dramatikk.

Gjerningsmannen skal ha truet og slått mannen som bodde i huset og tatt med seg et mindre pengebeløp.

– Fornærmede, en mann i 50-årene, skal ikke være alvorlig skadd, men er nå på St. Olavs hospital for en helsesjekk. Det er en del uklarheter rundt hva som skjedde. Det vil bli foretatt avhør senere fredag, opplyser Høyem.

Ifølge politiet kjenner trolig de to mennene hverandre noe. Begge bor i samme boligområde.

Gjerningsmannen er kjent for politiet fra tidligere.