Ny Liftmore-konferanse i Molde

Nyheter

Gunnar Gjeldvik i Liftmore, som er en del av Ikuben, forteller at optimismen nå er tilbake i kran- og løftemiljøet i Molde etter en tid med ordretørke som følge av oljenedturen. Han er daglig leder i Alpa AS, og forteller at både hans bedrift og andre i bransjen nå merker oppgang.

Største fagmiljø

Molde har de seinere åra hatt Norges største fagmiljø innenfor kran og løft. Gunnar Gjeldvik sier kranbyen Molde fortsatt er høyst oppegående, sjøl om den har fått seg noen trøkker.

– Liftmorekonferansen er teknisk orientert, med fokus på ny teknologi. Blant annet gjelder det elektriske løsninger til erstatning for hydrauliske. Vi har også invitert en del andre Ikuben-bedrifter, sier Gunnar Gjeldvik.

Blant innlederne er det representanter for både Statoil og SINTEF.