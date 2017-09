Hurtigruten redder verft på Sunnmøre fra konkurs

Nyheter

Et investorfellesskap med blant annet Hurtigruten investerer 300 millioner kroner i Kleven verft i Ulsteinvik og redder dermed selskapet fra konkurs.

– Dette vil sikre nye arbeidsplasser og videre vekst både ved Kleven-verftene og for norsk verftsindustri, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.

Hurtigruten blir sammen med selskapets eiere, Petter Stordalens investeringsselskap Strawberry Equity og britiske TDR, den største investoren i et nyopprettet investeringsselskap, med en andel på litt over 40 prosent.

Det er også klart at de eksisterende eierne John Kleven AS og H-Invest AS skyter inn ny kapital. I tillegg består investorfellesskapet av Åge Remøy og Magnus Roth gjennom InYard Invest, det familieeide tyske yachtverftet Lürssen-Group og investoren Per Lillebø.

Framtidsrettede prosjekter

Kleven verft har i flere måneder vært i økonomiske vanskeligheter, ikke minst etter at et malaysisk rederi trakk seg fra avtalen om bygging av et kostbart konstruksjonsskip. Administrerende direktør Ståle Rasmussen opplyste til Sysla i midten av august at selskapet var helt avhengig av å få inn nye eiere for å unngå konkurs.

– Vi er glade for interessen vi har opplevd for å investere i konsernet. Dette sikrer oss soliditet og ikke minst kraft til å gå løs på nye, framtidsrettede prosjekter, sier Rasmussen etter at ny kapital endelig er på plass.

Med styrkingen av verftets økonomi har partene også reforhandlet en ny og bedre låneavtale med bankene. Kun detaljer gjenstår, og det er ventet at formalitetene trolig vil komme på plass i løpet av kort tid.

– Klevenkonsernet har, i likhet med andre norske verft, fått merke nedturen i olje- og offshoresektoren, men kompetansen til de ansatte og Kleven-familien er bunnsolid. Vi gleder oss over å kunne bidra inn i et nytt, spennende kapittel for Kleven, sier investor og Hurtigruten-eier Petter Stordalen.

Miljøvennlige ekspedisjonsskip

Hurtigruten sikret i 2015 videre drift ved Fosen Yards i Rissa med oppdrag verdt 550 millioner kroner. Hurtigruten har allerede bestilt det som beskrives som verdens mest miljøvennlige ekspedisjonsskip – hybriddrevne MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen hos Kleven. I denne kontrakten ligger også en mulighet for ytterligere to ekspedisjonsskip av samme type.

– Kleven kom best ut da vi skulle bygge våre nye ekspedisjonsskip. Nå skal vi ta samarbeidet ett skritt videre. Ikke bare skal vi bygge utstillingsvinduer for norsk maritim teknologi. Vi skal sammen med de andre investorene – og ikke minst de ansatte ved Kleven – være med på å forme fremtidens maritime næring i Norge, sier Hurtigruten-sjef Skjeldam.