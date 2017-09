Fengselsstraffer for alle i saka om Omsorgsbygg

Nyheter

De tre som stod tiltalt for økonomisk utroskap i Omsorgsbyggsaken er alle dømt til fengselsstraffer for grov utroskap.

Moldemannen som var gründer og daglig leder for Bygg Consult og Omsorgsbygg er dømt til fengsel i to år og åtte måneder. Åtte måneder er gjort betinget. Romsdal tingrett har funnet ham skyldig i utroskap for et samlet beløp på nesten tre millioner kroner i tillegg til brudd på en rekke økonomiske lover. Dommer var i samsvar med aktors påstand, men på grunn av at saka hadde blitt liggende hos politiet, ble altså en del av straffen gjort betinget.

Hans tidligere kone ble dømt til 60 dagers ubetinget fengsel. Dette er vesentlig mindre enn de fem månedene som aktor hadde påstått, men retten mente saka hadde tatt så lang tid. Bergenskvinnen ble dømt for grov utroskap for et samlet beløp på 176.000 kroner.Styrelederen fra Fræna er dømt for grov utroskap for til sammen drøyt to millioner kroner. Han ble i retten dømt til to år og tre måneders fengsel . Også han fikk gjort åtte måneder betinget på grunn av lang saksbehandlingstid.Den daglige lederen hadde erkjent seg delvis skyldig etter tiltalen, mens hans kone og styrelederen ikke erkjente seg skyldig.

Saka gikk for retten i 11 dager, og 15 vitner forklarte seg i retten som ble administrert av tingrettsdommer Oddne Hansen.

Dommen i Romsdal tingrett var enstemmig.