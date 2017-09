Eidsvik har søkt rådmannsjobben i nye Ålesund

Nyheter

(Smp.no) Det vakte en viss oppsikt at rådmann Astrid Eidsvik ikke var blant søkerne da fristen gikk ut den 15. august. Leder i tilsettingsutvalget, Dag Olav Tennfjord, forsikret imidlertid at det var fullt mulig å søke også etter fristen.

Hanken trakk seg

Den muligheten har Astrid Eidsvik og rådmannen i Haram, Turid Hanken, benyttet seg av.

- Men jeg har bedt om at min søknad blir trukket, sier Hanken til smp.no

- Hvorfor?

- Dette er selvsagt en veldig spennende og utfordrende jobb, men etter en totalvurdering kom jeg fram til at jeg ville trekke søknaden, sier Turid Hanken.

Det var Bygdebladet som meldte om saka først.

Godt tegn

Dag Olav Tennfjord sier det er et godt tegn at flere har vist interesse for rådmannsjobben i den nye kommunen, selv om én av dem har trukket seg.

- Er det flere nye søkere enn Eidsvik?

- Nei, nå står det igjen fem søkere.

- Kan flere melde seg på?

- Vi har vært tydelige på at det må være en lik behandling av alle søkere. Nå er vi i gang med intervjuprosessen, og da blir det uryddig å trekke inn flere, sier Tennfjord.

I tillegg til Astrid Eidsvik, står Skodje-rådmannen Bente Glomset Vikhagen og rådmannen i Norddal, Tor Helge Stavdal på lista sammen med Thorbjørn Johan Gaarder og Geir Staib.

Avgjøres i oktober

Dag Olav Tennfjord regner med at tilsettingsutvalget vil legge fram ei innstilling til fellesnemnda for nye Ålesund på møtet den 5. oktober.

Saka ble først publisert i Sunnmørsposten.