Får pris for banebrytende arbeid for LHBT-personer

Torunn Haldorsen stiftet «Molde på skeiva» i 2010, og siden den gang har foreninga vokst. Flere ganger i året arrangerer de arrangement, som har deltakere fra hele fylket. De siste åra har «Molde på skeiva» blant annet arrangert Grand Prix-fest på Plassen med stor suksess.

Hvet år deler Møre og Romsdal fylkeskommune ut sin egen likestillingspris, som blir delt ut på fylkestinget 16. oktober. I år er det Torunn Haldorsen som mottar prisen for sitt arbeid for å fremme åpenhet om seksuell orientering, og sitt store engasjement for LHBT-personer.

I begrunnelsen skriver fylkeskommunen blant annet:

«Torunn Haldorsen har vist til et stort engasjement for å etablere møteplasser for LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.) Hun har gjort et banebrytende arbeid og skapt et godt grunnlag som andre «skeive» engasjerte personer kan jobbe ut fra. Fremdeles kan det være mange som har sterke fordommer til LHBT-personer. Haldorsen har vært drivkrafta for å etablere årlige og månedlige arrangement som har deltakere fra hele fylket.»

Marit Nerås Krogsæter, leder for kultur- og folkehelseutvalget, er glad for å kunne gi likestillingsprisen til Haldorsen.

– I kriteriene for prisen heter det at personer eller instanser som har utmerket seg positivt i arbeidet med å fremme likestilling i arbeid for frie valg og like muligheter uten hensyn til kjønn, alder, seksuell legning, funksjonsevne, etnisitet og språkvalg kan få prisen. Haldorsen har uten tvil utmerket seg positivt i arbeidet med å fremme likestilling for LHBT-personer, sier hun.