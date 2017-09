– Vi forbereder oss på «Irma» etter beste evne

Nyheter

Rundt 150.000 mennesker i Florida har fått beskjed om å evakuere før orkanen Irma treffer den amerikanske delstaten. Irma er den kraftigste orkanen som noen gang er registrert i Atlanterhavet og har alt gjort stor skade og ført til flere dødsfall på øyer i Det karibiske hav.

Ole Martin Wasstrand, som flyttet fra Molde for 40 år siden, bor utenfor evakueringssonen, men merker likevel det som er i ferd med å skje. Han sier situasjonen er spent.

I ferd med å gå tom for vann og brød

– Vi forbereder oss etter beste evne, og er forberedt på å bli evakuert på kort varsel, forteller Wasstrand til Rbnett.

Han sier han ikke er ukjent med sterke stormer, verken fra USA eller i Molde.

–Så jeg vet litt om hva det vil si å være i en orkan, men jeg har nok aldri opplevd en orkan med en vindstyrke på 100 meter pr. sekund slik som vi nå frykter det kan bli i Florida, sier Wasstrand.

Han forteller at de også i byen der han bor er i ferd med å gå tomt for bensin, vann og brød.

– Vi måtte innom flere bensinstasjoner før vi kunne fylle opp bilen. Jeg snakket med en mann i går som fortalte at han skulle prøve å komme seg til Walmart, USAs største kjøpesenter-kjede. Han hadde hørt at de skulle få inn en lastebil med ferskt vann, men han hadde også fått opplyst at de regnet med at det ville være utsolgt i løpet av et par timer, sier Wasstrand.

Tror strømmen vil bli borte

Etter 30 år i Minnesota, har han som mange andre amerikanere flyttet sørover til Florida for å nyte pensjonisttilværelsen. Her bor han i Ocala, en by på rundt 60.000 mennesker midt i Florida.

– Byen er ett av de høyeste punktene i Florida, og ligger ca 40 meter over havet. Vi bodde i litt over ett år i Miami, i andre etasje av et hus, bare tre meter over havet. At store landområder ligger så lavt forklarer litt om hvorfor situasjonen er så alvorlig i Florida, sier han.

Wasstrand legger til at de er forberedt på at strømmen kan bli borte i opptil en uke, og at alle skole blir stengt enten fra i dag eller i morgen.

Ole Martin Wasstrand var i sine yngre år svært aktiv i både Venstre og andre organisasjoner i Molde.