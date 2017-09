Sjekk sildestimen rett ved land!

En sildestim hadde forvillet seg helt inn i fjæresteinene i Bergsvikfjøra ved Nesjestranda i helga. Sissel Gribbestad opplevde det uvanlige fiskefenomenet på nært hold og rakk å filme det med mobiltelefonen. Sjøen formelig kokte av sild som plasket i overflaten.

Et kjapt søk på Google viser at dette skjer av og til langs kysten. Blant annet var det en fisker fra Hareid som opplevde at sildestimen ved land på Stadlandet var slik at han kunne plukke sild og torsk med hendene.

Så spørs det om det kommer større fisk inn fjorden på jakt etter silda. Send oss gjerne dine bilder eller videoer om du opplever slike spennende fiskehistorier på nært hold!