Bellona: – Fullstendig useriøst av Støre

Bellona-leder Frederic Hauge går hardt ut mot Jonas Gahr Støre og hans utspill om ny strategi for deponering av farlig avfall.

– Dette er svært alvorlig og fullstendig useriøst av Støre. Det er dramatisk fordi Norge kommer til å stå uten forsvarlig behandling. Det blir ikke mindre avfall av en ny utredning, sier Hauge til NRK Telemark.

Han kaller utspillet populistisk og industrifiendtlig og er klar på at Brevik er det beste stedet for et deponi.

– Det finnes overhodet ikke andre alternativer. Dette er så populistisk som jeg aldri har sett i norsk politikk tidligere. Vi kan diskuterer hvordan, men ikke OM vi trenger et deponi. Så lenge vi trenger et deponi er gruvene i Brevik det beste stedet, ikke bare i Norge men sannsynligvis i hele Europa.